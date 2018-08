Kitten na twee dagen bevrijd uit auto

Bij het gebouw van de Rabobank aan de Rottenburgseweg in Middelharnis merkte een beveiliger vrijdag 3 augustus 2018 dat er een apart geluid uit een geparkeerd staande auto kwam. Het was gemiauw van een kitten. Het jonge beestje bleek tussen het wiel en de motor gekropen te zijn. Omdat de kitten zichzelf niet kon bevrijden werd de brandweer erbij gehaald.

Al met al was het geen gemakkelijke klus voor de brandweerlieden. Na circa 45 minuten was de kitten bevrijd. Het beestje sprintte echter gelijk onder de brandweerauto in een wiel. Deze keer is hij door medewerkers van de dierenambulance met een schepnet gevangen. Omstanders hoorden al minimaal twee dagen eerder het gemiauw.