Koninklijke onderscheiding voor Teun Grinwis uit Ouddorp

Op zaterdag 12 september 2020 werd de heer Teun Grinwis uit Ouddorp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheiding uit in de kerk aan de Weststraat in Ouddorp.

De heer Teun Grinwis is vijftien jaar betrokken bij de Hervormde Gemeente Ouddorp. In 2007 werd hij diaken en ook vervulde hij de functie van scriba. Momenteel biedt hij veel ondersteuning in de taak van kerkrentmeester.

Ook was en is de heer Grinwis vrijwillig actief voor andere organisaties. Zo was hij van 1990 tot 2000 een accuraat penningmeester bij de Christelijke school Koningin Beatrix in Ouddorp. Sinds 2011 behartigt hij het secretariaat van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Middelharnis. Daarnaast verzorgt hij vanaf 2011 de ledenadministratie van PCOB afdeling Goeree-Overflakkee.

De heer Grinwis verricht zijn functies met zorgvuldigheid en precisie. Burgemeester Ada Grootenboer sprak, ook namens het gemeentebestuur, complimenten uit voor zijn inzet en betrokkenheid. In aangepaste vorm vanwege corona-maatregelen, vond de uitreiking plaats in de kerk aan de Weststraat in Ouddorp waar de heer Grinwis dit jaar zijn 15-jarig jubileum heeft. De onderscheiding voor de heer Grinwis werd opgespeld door zijn echtgenote.