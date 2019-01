Kunstenaar uit Middelharnis ontvangt onderscheiding

Woensdag 16 januari 2019 ontving de in Middelharnis woonachtige kunstenaar Johan van Konijnenburg de Jan Blankenspeld uit handen van de burgemeester van Hellevoetsluis. Deze Hellevoetse onderscheiding kreeg hij voor zijn jarenlange inzet op het gebied van culturele ontwikkeling in Hellevoetsluis. Van Konijnenburg begon in 1979, dus inmiddels 40 jaar geleden, als beroepskunstenaar.

Het kunstatelier van Johan bestaat dit jaar 30 jaar. Daarnaast begeleidt hij al jarenlang mensen met een beperking op het gebied van kunst en cultuur. Met de groep Spetters exposeert hij nu al voor het 20e jaar in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Van Konijnenburg was ook betrokken bij tal van activiteiten en producties. Een bekend kunstwerk van hem is de restauratie en beschildering van de in Hellevoetsluis gelegen fietstunnel onder de A.I. Laan. Een project dat hij destijds samen met 400 basisschoolkinderen uitvoerde.

In Middelharnis was hij de jarenlange stimulator en begeleider van het project Kunstwereld op Hernesseroord van de stichting ZuidWester. Een cultuurwerkproject voor mensen met een beperking uit de regio. Ook met deze bijzondere groep wist hij geweldige resultaten te bereiken zoals onder andere nationale belangstelling met een expositie in het scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Meer dan een kunstenaar en leraar

Burgemeester Junius: "Johan van Konijnenburg maakt onze stad Hellevoetsluis letterlijk een beetje mooier. Hij is van grote betekenis voor de Spetters en voor de Hellevoetse samenleving. Zijn inzet is goud waard. Johan maakt al 20 jaar samen met zijn groep, die hij liever zijn vrienden noemt, deze kunstwerken. Je werkt met veel liefde en geduld met de Spetters. Je bent niet alleen de kunstenaar en de leraar; je bent veel meer dan dat. Mensen komen uit hun isolement, krijgen zelfvertrouwen en komen tot hun recht. En je zegt altijd: laat je niet weerhouden door wat je niet kan, maar laat zien wat je wel kan. Deze creatieve stimulans betekent veel voor iedere cursist met of zonder beperking", geeft burgemeester Junius van Hellevoetsluis aan.

Jan Blankenspeld

De Jan Blankenspeld is een Hellevoetse onderscheiding die alleen in speciale gevallen wordt uitgereikt, het gaat om uitzonderlijke verdiensten voor de Hellevoetse samenleving. De beslissing voor de uitreiking ligt bij het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis.

Naast het begeleiden van deze bijzondere groepen is Johan van Konijnenburg een begenadigde kunstenaar met werken die over de hele wereld hangen. Zijn bijzondere levensvisie wordt in de media al jaren omschreven als zeer 'uitzonderlijk'. Een kunstenaar met een groot warm sociaal hart.