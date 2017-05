Ladies run for charity haalt 2000 euro op

Op 20 mei 2017 heeft de tweede Ladies' Run for Charity plaats gevonden in Stellendam bij Zoet of Zout, een samenwerking van Ladies' Circle Goeree-Overflakkee en Ladies' Circle Voorne, om het goede doel Make a Wish te ondersteunen.

Het startschot werd gegeven door Nellli Cooman, Olympisch atlete die vele prijzen heeft gewonnen waaronder twee keer het wereldkampioenschap. Bijna 150 dames vanaf 15 jaar hebben zich afgelopen zaterdag ingezet en 5 km of 10 km over de Haringvlietdam gerend. Op sportieve wijze is er deze dag een bedrag van € 2.000,- bij elkaar gelopen. Beide Ladies' Circles kijken dan ook terug op een geslaagd evenement en een fijne samenwerking.

Ladies' Circle Goeree-Overflakkee en Ladies' Circle Voorne zijn service-organisaties die zich inzetten voor vriendschap en dienstverlening op de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne, waarbij buiten geld inzameling ook op diverse andere manieren iets voor de maatschappij gedaan wordt. Meer informatie over Ladies' Circle Goeree-Overflakkee en Ladies' Circle Voorne kunt u vinden op lc45.ladiescircle.nl en lc40.ladiescircle.nl. Voor informatie over Make A Wish kunt u terecht op www.makeawishnederland.org