Leefcirkels geven bewoners van De Vliedberg hun vrijheid terug

In woonzorglocatie De Vliedberg in Ouddorp kunnen bewoners zich voortaan veilig en vrij door het gebouw en binnentuinen bewegen. Deze verandering is het resultaat van de inzet van geavanceerde technologie. Met behulp van zogenaamde leefcirkels en draagbare sensoren ervaren de bewoners een hernieuwde onafhankelijkheid.

Mevrouw Corrie Tanis-Bossemeijer, bewoner van een van de woongroepen, is blij dat ze nu zelfstandig naar beneden kan gaan. De voormalige bakkersvrouw is dol op sociale interactie en is blij dat ze niet langer afhankelijk is van familie of zorgmedewerkers om een rondje over de gang te maken of zelfs naar beneden te gaan. Met behulp van haar nieuwe 'horloge' kan ze zelf de lift bedienen.

Aanleiding

De afgelopen jaren is de benadering van passende en verantwoorde zorg voor ouderen met psychogeriatrische aandoeningen, zoals dementie, veranderd. Er wordt nu meer gekeken naar wat er mogelijk is binnen veilige en verantwoorde grenzen. Waar mogelijk wordt technologie ingezet om te helpen, en daarom zijn de binnendeuren in De Vliedberg nu open in plaats van op slot. Dankzij het gebruik van leefcirkels kunnen bewoners zich veilig en vrij door de woonzorglocatie bewegen.

Een leefcirkel is een vooraf bepaalde ruimte op de woonzorglocatie waarbinnen een bewoner zich vrij kan bewegen. Met behulp van een sensor die de bewoner draagt, wordt bepaald waar de bewoner naartoe kan en welke deuren opengaan. Via de telefoon ontvangen zorgmedewerkers meldingen en kunnen zij de bewoners volgen. Bij elke bewoner wordt samen met de familie en naasten, behandelaars en betrokken verzorgenden afgesproken welke leefcirkel van toepassing is.

Persoonsgerichte zorg

Elke woongroep heeft 8 bewoners. “Soms zit ik nu met 10 bewoners aan tafel te eten in plaats van met 8”, zegt Cornelia Mastenbroek van CuraMare. “Bewoners van andere woongroepen schuiven gewoon gezellig aan. Ook dat hoort bij persoonsgerichte zorg. Ieder mens heeft het recht om zelf keuzes te maken, hoe groot of klein ze ook zijn. Met de open deuren geven we – binnen veilige en verantwoorde grenzen – onze bewoners hun vrijheid terug en dragen we bij aan eigenwaarde en zingeving. Dus ik zet er graag een bord bij.”



