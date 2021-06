Minigolfbaan Ouddorp Duin geopend met hulp van het Steunfonds

Op vrijdagmiddag 4 juni 2021 is de Minigolf Ouddorp Duin op een feestelijke en originele wijze door kinderen geopend. Jula den Hollander (8) begon met een speech over de totstandkoming van de golfbaan. Zij bedankte de aanwezige wethouder Tea Both, voor de verkregen subsidie vanuit het steunfonds van de gemeente. Daarna werd er luid afgeteld door alle aanwezigen en mocht een grote groep kinderen de baan openen door de eerste bal te slaan op een van de 18 holes.

Vanuit Strandtheater Houten Kaap kwam het idee voor een minigolfbaan in recreatiegebied Ouddorp Duin. Door de coronamaatregelen, moest ook de Houten Kaap maanden gesloten blijven en werd er nagedacht over het uitbreiden van de bedrijfsvoering. Met hulp van het steunfonds, een extra lening en door cofinanciering met de Ouddorp Duin ondernemers is de baan gerealiseerd. “Afgelopen jaar is ook voor ons een moeilijk jaar geweest, maar eigenlijk ook een goed jaar. Door de lockdown hadden we als team de tijd om leuke nieuwe creatieve ideeën uit te werken. We hebben nog meer mooie plannen voor de zomer, zoals de openlucht bioscoop”, vertelt Simone Baaijens, manager Strandtheater Houten Kaap.

Naast de minigolfbaan heeft Ouddorp Duin er nu ook een mooie nieuwe speelgoedwinkel bij De Houten Aap, met veelal duurzaam en origineel speelgoed. In de winkel is ook een outdoorbalie waar mensen de minigolfsticks kunnen huren en zich kunnen aanmelden voor alle buitenactiviteiten, zoals boogschieten, lasergamen en skimboarden.

Minigolf Ouddorp Duin en De Houten Aap, Outdoor & Toys zijn dagelijks geopend en in het weekend ook in de avonden. Kijk voor meer informatie over Ouddorp Duin op: www.ouddorp-duin.nl