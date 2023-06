Missende noot in klokkenspel Dirksland

Het klokkenspel in de kerktoren van Dirksland, bestaande uit achttien klokjes, speelt vlak voordat de luidklok het kwartier, halfuur of uur aangeeft een melodietje. Het repertoire is zeer divers, zowel algemeen als christelijk. Van Psalm 25 tot Can't Help Falling In Love van Elvis Presley. Half mei 2023 ging er alleen iets mis. Van elk melodietje miste er een noot. Wat was de oorzaak?

De melodieën worden niet met de hand bespeeld, maar via een computer of vroeger via bandjes. Zoals u weet kunnen computers soms rare kuren vertonen. En zeker tegenwoordig met Kunstmatige Intelligentie kan een computer zomaar een ‘eigen wil’ gaan vertonen. Maar dat alles was niet aan de hand met het klokkenspel. Het bleek dat slechts een klokje het niet deed. Bij de ene melodie werd de desbetreffende noot vaker gebruikt dan de andere. Daarom viel het de ene keer meer op dan de andere keer.

Koninklijke Eijsbouts, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het klokkenspel en het uurwerk van de toren, werd ingeschakeld. Aangezien zij het onderhoud doen van vele uurwerken en klokkenspellen alsmede carillons, duurde het enkele weken voordat een monteur het desbetreffende klokje kon onderzoeken. Het defect kon ter plaatse snel worden verholpen. Sindsdien klinken de melodieën met álle noten weer over Dirksland.



Door Arjan Huizer