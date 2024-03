N59 in maart twee weekenden dicht voor werkzaamheden

De berm van de N59 tussen het Hellegatsplein (knooppunt A29) en afslag Den Bommel (Schaapsweg) wordt verstevigd. Door de bermverharding kunnen weggebruikers makkelijker en veiliger uitwijken op het moment dat nood- en hulpdiensten moeten passeren. De weg wordt daarom op dit traject twee weekenden afgesloten.

Van 15 tot 18 maart 2024 en van 22 tot 25 maart 2024 zal de weg vanaf vrijdag 22:00 uur tot maandag 05:00 uur in beide richtingen niet toegankelijk zijn. Het verkeer wordt omgeleid. De parallelweg is ook gesloten, behalve voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.

De berm bestaat nu uit een stenen fundering (Silex) met daarbovenop een laag grond (met ingezaaid gras) en wordt ook gebruikt om uit te wijken voor passerende hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer. Op enkele plekken blijkt de berm echter te laag te liggen en ook ontstaat soms diepe spoorvorming in de berm. Om dit te verbeteren wordt de gehele laag grond over twee keer zes kilometer, weggehaald en vervangen door een gewalste steenlaag (Silex) bovenop de fundering. Daardoor ontstaat een stevige berm, die ook duidelijker herkenbaar is om overheen te rijden. Aannemer Heijmans zal het werk gaan uitvoeren.

Tijdens de werkzaamheden aan de berm wordt het verkeer omgeleid. Automobilisten die tussen Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard rijden, worden omgeleid via de N257, de A4 en A29 of andersom. De dienstregeling van het openbaar vervoer blijft tijdens deze twee weekendafsluitingen doorgaan volgens het normale schema.



