Nationale Buitenspeeldag: stimulans voor buitenspelen op Goeree-Overflakkee

Woensdag 14 juni 2023 is het Nationale Buitenspeeldag in Nederland, dus ook op Goeree-Overflakkee. Hoewel er op het eiland slechts één activiteit officieel is aangemeld bij Jantje Beton, wordt verwacht dat er toch veel kinderen van Goeree-Overflakkee vandaag buiten zullen gaan spelen. Al is het maar omdat het binnen veel te warm is.

Tijdens deze 16e editie van de Buitenspeeldag bundelen Jantje Beton en Nickelodeon hun krachten om ruimte te geven aan spelende kinderen. Deze aandacht is nog steeds hard nodig, omdat Nederland een generatie kinderen dreigt te verliezen aan het 'binnenzitten'. Meer dan 300.000 kinderen in Nederland spelen nooit buiten, omdat ze achter een beeldscherm zitten, geen tijd hebben of geen veilige speelplek hebben. Paramount zenders Nickelodeon en Nick jr. zetten zoals ieder jaar het scherm op zwart tijdens de Buitenspeeldag.

"Een avontuurlijke speelomgeving stimuleert de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen enorm", aldus Erik Scherder, hoogleraar klinische psychologie en ambassadeur van Jantje Beton. "Samen spelen maakt een kind gelukkig. Wanneer kinderen op jonge leeftijd gestimuleerd worden om actief buiten te spelen, plukken ze daar de rest van hun leven de vruchten van."

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roept alle kinderen op om niet alleen vandaag, maar eigenlijk elke dag buiten te spelen: "Als burgemeester ontving ik dit jaar een brandbrief van Jantje Beton waarin werd gewezen op de druk op buitenspelen. Kinderen spelen steeds minder buiten, waarvan één op de zes zelfs nooit. En dat is jammer, want buitenspelen is zo belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale groei van onze kinderen!"

De burgemeester vervolgt: "Op Goeree-Overflakkee zijn er tal van plekken om buiten te spelen. Op schoolpleinen, speelveldjes (zoals de natuurspeeltuin Stellebos in Stellendam), op straat, op het strand. Bij Wijkvereniging De Zwaluw in Sommelsdijk staan vandaag zelfs springkussens en stormbanen klaar om samen buiten te spelen."

Kijk op deze website voor alle locaties op Goeree-Overflakkee waar gespeeld kan worden.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws