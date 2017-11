Natuur- en Recreatieschap besluit tot opheffing en draagt gronden over

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta beheert natuur- en recreatiegebieden in de Grevelingen en het Haringvliet. Het bestuur heeft voorgesteld het recreatieschap op te heffen na het uittreden van de provincie Zuid-Holland en de provincie Zeeland op 1 januari 2018.

Grondposities en erfpachtcontracten in de Grevelingen worden overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaar Staatsbosbeheer en de grondposities in het Haringvliet gaan naar omliggende gemeenten of andere eigenaren. De zorg en de verantwoordelijkheid voor de natuur wordt ook overgenomen, zowel het natuur- en recreatiebeheer als het beleid en de ontwikkeling van de gebieden.

Overgang

Voor erfpachtrelaties verandert er weinig, de erfpachtovereenkomsten gaan onveranderd mee in de overdracht. In sommige gebieden is het straks wel nodig een vergunning of een toestemming aan te vragen bij een ander loket. Over de overdracht van rechten en plichten zijn momenteel gesprekken gaande tussen het natuur- en recreatieschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten. Het bestuur van het natuur- en recreatieschap heeft veel vertrouwen in de toekomstige situatie en werkt met de betrokken partijen naar een goede overdracht.

Opheffen en uittreden

Om de bestuurlijke druk te verminderen was er in 2014 de wens om de toenmalige recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet op te schalen. Na een fusie is toen de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta ontstaan. Omdat de twee provincies meer op het strategische niveau en minder op uitvoerend niveau wilden opereren, besloten ze in 2016 uit de gemeenschappelijke regeling te treden. De overgebleven gemeenten zijn voornemens de gemeenschappelijke regeling per 2 januari 2018 op te heffen en de grondposities per 31 december 2017 over te dragen. De provincies treden uit per 1 januari 2018. In het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta werken samen: de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Nissewaard, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Schouwen-Duiveland.