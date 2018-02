Natuurmonumenten en gemeente slaan handen ineen voor Ouddorp

Om Ouddorp een nieuwe impuls te geven, werken de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, diverse ondernemers en Natuurmonumenten samen aan een integrale gebiedsontwikkeling. Doel van het plan is kwaliteitsverbetering. Onlangs zetten wethouder Frans Tollenaar en gebiedsmanager Ralf Joosse van Vereniging Natuurmonumenten hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst Ouddorp Bad. Hiermee trekken zij samen op om de natuurwaarden te versterken en de openbare ruimte in Ouddorp op te knappen.

De gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad bestaat onder andere uit het opknappen van het openbaar gebied en versterking van de natuur(beleving). Het op te knappen gebied ligt tussen het strand van Ouddorp en de Vrijheidsweg en tussen de Oosterweg en de rotonde bij de Klepperstee. Een belangrijk onderdeel hierin is de herinrichting van het duingebied tussen het Oosterduinpad en het Westerduinpad. De gemeente is trekker van de gebiedsontwikkeling, Natuurmonumenten is actief betrokken bij de natuurontwikkeling.

Samenwerkingsovereenkomst

Om een optimaal resultaat te bereiken, werken Natuurmonumenten en de gemeente Goeree-Overflakkee nauw samen in de gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerp, aanpak en uitvoering. Een volgende stap in de gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Frans Tollenaar en Ralf Joosse van Natuurmonumenten.

Frans Tollenaar, portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, geeft aan: "Door de handen ineen te slaan, kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het landschap vergroten. Dit zorgt niet alleen voor een verbetering van de natuurwaarden, maar geeft tegelijkertijd ook een positieve impuls aan de recreatiesector en het toerisme!"

"De Duinen van Goeree is een goed bezocht natuurgebied en trekt jaarlijks 10.000 bezoekers van Goeree-Overflakkee en van daar buiten. Deze ontwikkeling geeft ons de kans om bezoekers beter te verwelkomen met een duidelijke entree en een natuurlijke overgang van de openbare ruimte naar het gebied. Daarnaast verbeteren we de salamanderroute en herstellen wij het typische duinlandschap. Dit alles passend bij een natuurlijk kust- en duinlandschap, waar wij als vereniging voor staan," aldus Ralf Joosse, gebiedsmanager Zuid-Hollandse eilanden.