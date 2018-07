Negatief duikadvies duikwrak le Serpent in de Grevelingen

Staatsbosbeheer raadt duikers af te duiken in het scheepswrak le Serpent in de Grevelingen. Aanleiding is het overlijden van twee duikers in mei 2018. Het zicht is in het wrak door opdwarrelend sediment beperkt waardoor de ruimtes in het wrak onoverzichtelijk kunnen zijn. Dat is een risico voor duikers.

Staatsbosbeheer voert binnenkort gesprekken met de veiligheidsregio/politie, Defensie, de Nederlandse Onderwatersport Bond en andere experts over de veiligheidsrisico’s van Le Serpent. Mogelijk volgen er meer maatregelen. Totdat hier meer duidelijkheid over is, raadt Staatsbosbeheer duikers af om te duiken in het wrak le Serpent. De duikers worden geïnformeerd via informatieborden, lokale duikverenigingsorganisaties en sociale media. In de Grevelingen liggen nog twee andere duikwrakken, de Rat (op 12 m diepte) en de Zeehond (op 10 m diepte) en tal van andere mooie duiklocaties, hiervoor geldt het negatieve duikadvies niet.