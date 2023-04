Nieuwe abonnementen bij de Bibliotheek

Begin april 2023 introduceerde Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta nieuwe abonnementen en nieuwe tarieven. Waar veel organisaties stijgende prijzen hanteren, worden de meeste abonnementen van de Bibliotheek juist voordeliger.

Meer dan alleen boeken

De functie van de Bibliotheek in de samenleving is de laatste jaren veranderd. Waar je vroeger de bieb binnenstapte om boeken te lenen, is de Bibliotheek van nu een cultureel ontmoetingscentrum voor jong en oud. De diversiteit van de dienstverlening is groter dan ooit. De abonnementen bleven echter al die jaren hetzelfde. Daar kwam per 1 april 2023 verandering in. Een ontwikkeling die voor de (huidige en nieuwe) leden veelal erg positief uitpakt.

Want waar veel bedrijven hun tarieven verhogen, worden de meeste abonnementen van de Bibliotheek juist voordeliger. De directie van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta gelooft namelijk in zo min mogelijk drempels voor de dienstverlening. De Bibliotheek is er voor iedereen en is onmisbaar voor de samenleving. Voor het voortbestaan is en blijft één ding essentieel: meer bereik en meer gebruik onder de inwoners van o.a. Goeree-Overflakkee.

Abonnement 18-30 jaar gratis

Een andere grote stap die Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta hiervoor zet is om een abonnement voor 18-30 jarigen gratis aan te bieden. Over deze ontwikkeling en over de toekomst van de bibliotheek volgt binnenkort een interview met directeur Victor Thissen op de website van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.

Meer informatie op: www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl