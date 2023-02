Nieuwe gitaardocent bij Muziekgebouw GO

Het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee heeft er een gitaardocent bij. Het is Andreas Suntrop, die vanaf 1 maart 2023 op maandag gitaarlessen verzorgt in Middelharnis. Met de komst van Andreas Suntrop biedt het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee ook gitaarlessen aan binnen het genre ‘lichte muziek’. Overigens kunnen beginnende leerlingen klassiek gitaar en basgitaar ook bij hem terecht.

Suntrop studeerde jazz en lichte muziek aan het Rotterdams Conservatorium. Hij speelt in verschillende jazzformaties en timmert aan de weg met eigen composities, ook voor het theater. Suntrop is een van de leden van het muziek-en-verhalentrio Brock en maakte de afgelopen vijf jaar samen met John Buijsman en Keimpe de Jong verschillende muziektheatervoorstellingen. Hij werkte samen met bekende muzikanten als Carel Kraayenhof, Eric Vloeimans, Mijke Loeven en Zapp4.

Andreas Suntrop geeft al geruime tijd gitaarles aan zowel beginners als gevorderden. "Het is mijn doel om zowel kinderen als volwassenen plezier in het gitaarspelen bij te brengen", zegt de nieuwe docent van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee. "Ik leer je graag je meest favoriete liedjes te spelen, zelf liedjes te schrijven of te improviseren op bijvoorbeeld een blues. Daar samen aan werken en resultaat boeken, dát is waarom ik lesgeven leuk vind."