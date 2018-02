Nieuwe lokale bewegwijzering voor Goeree-Overflakkee

Onlangs startte verkeerskundig adviesbureau Ronnico in opdracht van de gemeente met het vervangen van lokale bewegwijzering binnen de bebouwde kom op Goeree-Overflakkee. Door de nieuwe uniforme bewegwijzering kan de weggebruiker eenvoudig zijn locatie bepalen en zijn weg vinden naar de bestemming. Achthuizen is in het bezit van de primeur en kreeg als eerste dorpskern op Goeree-Overflakkee de nieuwe, uniforme bewegwijzering.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt (Openbare werken) en wethouder Peter Feller (Verkeer) waren op dinsdag 27 februari 2018 aanwezig bij het vervangen van de bewegwijzering in Dirksland. "Met de nieuwe uniforme blauwwitte wegwijzers willen we duidelijkheid en herkenbaarheid creëren voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarnaast geeft goede bewegwijzering een stimulans aan lokale voorzieningen", aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt. Ook wethouder Peter Feller is enthousiast: "Eenduidige bewegwijzering vervult een belangrijke functie voor de weggebruiker. Het draagt namelijk bij aan een vlotte en veilige verkeersafwikkeling".

Planning vervanging wegwijzers

In de loop van dit jaar krijgen ook Den Bommel, Herkingen, Melissant en Nieuwe-Tonge uniforme bewegwijzering. Naar verwachting zijn de kernen Ooltgensplaat, Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet volgend jaar aan de beurt. Vanwege de werkzaamheden kan tijdelijk enige overlast ontstaan. De gemeente vraagt hiervoor begrip van haar inwoners.

De huidige bewegwijzering in Middelharnis en Sommelsdijk wordt pas vervangen als het verkeerscirculatieplan is vastgesteld. De lokale bewegwijzering in Goedereede, Ouddorp en Stellendam voldoet momenteel aan de kwaliteitseisen, daarom vindt hier geen vervanging plaats.

Meer informatie

De lokale voorzieningen waarnaar verwezen wordt, bepaalt de gemeente aan de hand van de ‘richtlijnen Bewegwijzering Goeree-Overflakkee’. Deze richtlijnen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website: www.goeree-overflakkee.nl/bewegwijzering. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187.