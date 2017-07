OBS de Westhoek ontvangt buitenspelmateriaal van sponsoring

Op OBS de Westhoek in Ouddorp is een mooi bedrag gesponsord door Kiwanis waardoor de school nieuw buitenspeelmateriaal kon aanschaffen. Het leerlingpanel van de school heeft een soort bouwpakket aangeschaft waar je meerdere sporten mee kan beoefenen, bijvoorbeeld: tennis, volleybal, basketbal en korfbal. Er zit een band bij voor de veldlijnen en voldoende ballen en tennisrackets. "We hebben aan veel kinderen van onze school gevraagd wat ze er van vinden: 'praktisch', 'compact', 'mooi', 'superleuk', 'weer eens wat anders'. Waarschijnlijk gaan groep 5 t/m 8 hier heel veel plezier van hebben." Tweeten

