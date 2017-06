Officiële oplevering Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam

Woensdag 31 mei 2017 is Flakkeese Spuisluis officieel opgeleverd. Daarmee is de verbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer hersteld en verbetert de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer.

In januari 2016 begon Rijkswaterstaat met de renovatie en functionele verbetering van het deltawerk en de aanleg van een tweezijdige spuiverbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.

Verbetering waterkwaliteit

De Flakkeese Spuisluis ligt in de Grevelingendam en vormt door middel van zes kokers een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Door de tweezijdige verbinding tussen de wateren kan het Grevelingenmeer worden ververst met water uit de Oosterschelde. Hierdoor komt er meer zuurstof in het water en verbetert de waterkwaliteit in het oostelijk deel van het Grevelingenmeer.

Met de ingebruikname van de Flakkeese Spuisluis komt er bovendien een locatie beschikbaar voor het Tidal Technology Center Grevelingendam. Dit was een wens van derden waar Rijkswaterstaat tijdens de renovatie rekening mee heeft gehouden. Bedrijven en instellingen kunnen hier testunits plaatsen voor energieopwekking.