Onderscheiding voor vier inwoners van Goeree-Overflakkee tijdens de Lintjesregen

Op donderdag 26 april 2018 kregen vier inwoners van Goeree-Overflakkee een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bezocht de decorandi thuis en bij de buurthuizen waar de inwoners naar toe waren 'gelokt'. Mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman uit Nieuwe-Tonge, mevrouw Aaltje Frank uit Sommelsdijk en mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand uit Goedereede werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de gemeente Korendijk werd de heer Servaas Stoop uit Dirksland door de Commissaris van de Koning Jaap Smit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Anne-Karin Guijt Holleman uit Nieuwe-Tonge

Mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van de kern Nieuwe-Tonge. Ze is voorzitter van de Dorpsraad in Nieuwe-Tonge en organiseert veel activiteiten. Zo geeft ze voorlichting over de Watersnoodramp van 1953 op scholen en organiseert en leidt de herdenking van de bij de ramp omgekomen inwoners van Nieuwe-Tonge. Maar ook voorzieningen voor de jeugd op het oude voetbalveld, het ijsbaantje, de speelvoorziening en burendagactiviteiten werden door haar opgezet. De portefeuille verkeer is ook één van haar projecten. Haar niet aflatende inzet voor de realisatie van een veilige oversteek bij D'n Tram haalden menigmaal de krant. Haar inzet om de inwoners betrokken te houden bij het dossier over de windmolens verdient veel respect. Daarnaast beheert ze vanaf 2011 een depot ten behoeve kledinginzameling van de stichting Kom over en Help. Ook is zij vrijwilliger bij het Streekmuseum in Sommelsdijk, waarbij ze regelmatig gekleed is in klederdracht tijdens Open Monumentendag en bij andere bijzondere gelegenheden. In de aanvraag werd zij omschreven als een boegbeeld voor Nieuwe-Tonge, die voor het dorp en haar inwoners van onschatbare waarde is.

Mevrouw Aaltje Frank uit Sommelsdijk

Mevrouw Aaltje Frank verricht veel vrijwilligerswerk naast haar baan bij de wijkverpleging. Zo begeleidt ze buiten haar diensturen ernstig zieken en zorgt ze ook voor stervensbegeleiding. Ze is op de achtergrond aanwezig met een luisterend oor en een troostende schouder. Daarnaast begeleidt ze cliënten en naaste familie bij het regelen van de nodige ziekenhuisbezoeken. Dit om de naaste mantelzorgers te ontlasten in de toch al extra belastende dagelijkse zorg. Mevrouw Frank brengt ontspanning in de dagelijkse sleur van de cliënten, door hun een uitje aan te bieden, een kopje koffie te drinken en indien mogelijk winkelen. Ook begeleidt ze de naaste familie bij een sterfgeval van de cliënten, om hen zo te ontlasten met de nodige afwikkeling van medische zorg. En deze werkzaamheden verricht ze allemaal op vrijwillige basis. Verder is ze deelnemer aan de gesprekken met Moedige moeders. Tijdens deze meetings onderhoudt ze gesprekken met de Stichting Moedige moeders over verslavingszorg.

Mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand uit Goedereede

Sinds 1971 is mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand een trouw en zeer actief lid van De Kriekel. Vele jaren had ze een bestuursfunctie binnen de vereniging, was vicevoorzitter en gaf ze 33 jaar lang generaties kinderen en volwassenen gymles. Zij droeg in grote mate bij in de ontwikkeling van de sporten toen in Goedereede de sportzaal en in Ouddorp de sporthal waren gerealiseerd. Ook is mevrouw Grinwis vrijwilliger bij de Omloop van Goeree-Overflakkee. Zij zocht hier elk jaar weer vrijwilligers voor om de stempelposten in de nacht te bemannen. Waren er niet voldoende mensen, dan ging ze er zelf staan! Daarnaast was ze betrokken bij de oprichting van Buurtvereniging ’t Hood. Ze zorgt dat er faciliteiten komen en organiseert diverse evenementen/avonden. Tevens was zij penningmeester van deze vereniging. Ook ging ze diverse keren mee als vrijwilliger op de Henri Dunant, meerdere keren naar Mappa Mondo en tot op heden gaat ze nog mee als vrijwilliger met het jaarlijkse bejaardenreisje. Voor de bewoners van de Vliedberg schenkt ze als vrijwilliger de koffie in.

De heer Servaas Stoop uit Dirksland

De heer Servaas Stoop was van 2002 tot 2013 burgemeester van de gemeente Dirksland, en sinds 2013 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Korendijk. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden zet de heer Stoop zich al een groot aantal jaren op vrijwillige basis in voor de samenleving, onder andere op het gebied van politiek, zorg en onderwijs. Door zijn open houding weet de heer Stoop op een natuurlijke manier mensen aan zich te binden en heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Sinds 1992 is de heer Stoop lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, waarvan de laatste 10 jaar eerste plaatsvervangend voorzitter. In 2017 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als Statenlid. Daarnaast is hij sinds 2002 penningmeester/voorzitter van het Voorzieningenfonds Hospice Calando in Dirksland. Sinds 2004 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Sjaloom Zorg. In 2007 werd hij voorzitter. In 2004 werd hij lid en (vice)voorzitter van de Raad van Toezicht van CuraMare (het Van Weel-Bethesdaziekenhuis en Zorg en Verpleging Goeree Overflakkee). Voorts is de heer Stoop voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Gevangenenzorg Nederland en is hij lid van de Commissie van beroep voor de stichting Dienstverlening Gereformeerd Onderwijs. In de gemeente Korendijk werd eerder die ochtend door de heer Stoop een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een inwoner van Korendijk. Groot was zijn verrassing dat hij daarna zelf in de feestelijk versierde raadzaal in aanwezigheid van zijn familie, genodigden en de ambtelijke organisatie geridderd werd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit. Hij overhandigde hem de onderscheiding “Ridder in de orde van Oranje-Nassau”.