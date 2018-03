Ondertekening intentieverklaring voor voldoende passend werk

De zes sociale werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenden op 9 maart 2018 een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk tegen een eerlijke prijs.

Sociale werkbedrijven Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Robedrijf, Voorne-Putten Werkt, Webego, Promen en Stroomopwaarts MVS slaan de handen ineen om mensen, die vanwege een beperking zijn aangewezen op aangepast werk, goed werk te kunnen bieden in de arbeidsmarktregio Rijnmond. De feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door de verantwoordelijke wethouders, waaronder wethouder Gerrit de Jong van Goeree-Overflakkee, vond plaats in het Werkleerbedrijf Maassluis van Stroomopwaarts MVS. De directie van de werkbedrijven maakten afspraken over hoe ze door samenwerking beter kunnen slagen in de opgave van de Participatiewet.

Partners in plaats van concurrenten

Werkbedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om het genereren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan werkzaamheden die binnen de werkbedrijven worden uitgevoerd. Daarnaast zijn voldoende passende werkplekken nodig bij private partijen. In deze gemeenschappelijke opgave zijn de werkbedrijven geen concurrenten, maar partners. "Als kleinere Wsw-organisatie lukt het ons nog altijd om goede tarieven met de markt af te spreken. Maar een krachtige marktbenadering gaat beter als we gezamenlijk, als partners, dezelfde koers varen. Dit geeft meer kans op continuïteit voor de mensen die aangewezen zijn op passend werk", stelt Gerrit de Jong, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Groot aanbod voor de ondernemer

De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om de komende jaren op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken. Zij benutten hierbij elkaars kracht om de kansen op werk voor de doelgroep te vergroten en versterken tegelijkertijd de dienstverlening aan ondernemers in de regio en daarbuiten. "Samen kunnen we elkaars mogelijkheden beter benutten en is er voor elke productievraag een antwoord in de regio. De grotere capaciteit en het sneller kunnen acteren maakt ons interessanter voor ondernemers. De grote diversiteit aan werkzaamheden die hiermee geboden kan worden, zal bijdragen aan meer variatie in de ontwikkelmogelijkheden voor de doelgroepen en maken dat ondernemers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan hun sociale opgave", aldus wethouder de Jong.

De verklaring vormt een belangrijke stap in het creëren van betaalde banen voor mensen uit de regio. "Een eerlijke prijs, voor eerlijk werk. Daar staan wij voor."