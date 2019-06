Onderzoek naar toekomst zwembaden op Goeree-Overflakkee

De Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) exploiteert drie openbare overdekte zwembaden op Goeree-Overflakkee. Het gemeentebestuur wil graag inzicht in wat er nodig is om optimaal te kunnen voldoen aan de (lokale) behoefte aan (overdekt) zwemwater, nu en in de toekomst.

Onderzoek zwemwater behoefte

Het Mulier instituut uit Utrecht is door de gemeente benaderd om het onderzoek uit te voeren. Zij hebben ervaring op dit gebied, door een onderzoek naar de toekomst van de zwembaden in de gemeente Apeldoorn. Het onderzoek dat op Goeree-Overflakkee wordt uitgevoerd bestaat uit het in kaart brengen van de huidige en toekomstige behoefte in 2019, 2030 en 2040 aan (overdekt) openbaar zwemwater op het eiland. Het resultaat is een schets van twee scenario’s die meer inzicht geven in de toekomst van de drie zwembaden; De Staver in Sommelsdijk, De Gooye in Dirksland en ’t Zuiderdiep in Stellendam.

Vraag en aanbod

Wethouders Peter Feller (vastgoed, recreatie en toerisme) en Berend Jan Bruggeman (welzijn, sport, accommodaties) benadrukken de noodzaak van dit onderzoek. “De gemeentelijke zwembaden dateren uit de jaren ’80 of daarvoor, dit betekent dat er vraagstukken liggen op het gebied van vervanging en renovatie. Dit heeft ook een relatie met nieuwe wetgeving die gericht is op verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is de gemeente Goeree-Overflakkee ontstaan uit een gemeentelijke herindeling. Voor die tijd beschikte iedere gemeente over een eigen openbaar overdekt zwembad. Het is onduidelijk of vraag en aanbod in dit opzicht nog goed op elkaar aansluiten”.

De aanpak van het onderzoek

Er zijn verschillende doelgroepen die gebruikmaken van een (overdekt) zwembad. Dit kan gaan om jonge kinderen die zwemles volgen of ouderen of reumapatiënten die door te bewegen in het (warme) water vitaler zijn en blijven. Daarnaast wordt het zwemwater gebruikt voor sportieve doeleinden (bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen, aquajogging, duiken) en door gezinnen voor ontspanning en vermaak. Het Mulier instituut start in juli 2019 met het onderzoek en kijkt daarbij naar de huidige capaciteit aan openbaar zwemwater in de gemeente en het concurrerende aanbod aan zwemwater in de omgeving. Ook wordt een beeld gevormd van de bezoekers; komen deze van het eiland, in welke leeftijdscategorie vallen ze, met welk doel komen ze naar het zwembad en wat is de maximaal aanvaardbare reisafstand? Ook zal aan een aantal bezoekers worden gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het huidige aanbod van openbaar zwemwater op Goeree-Overflakkee. Het onderzoek wordt naar verwachting in november 2019 afgerond.