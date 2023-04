Ongeval met twee personenwagens op N59

Op de N59 is zondagavond 23 april 2023 een ongeval gebeurd. Tussen Oude-Tonge en de verkeerslichten bij Den Bommel kwamen twee personenwagens met elkaar in botsing. De politie, brandweer en ambulance werden met spoed ter plaatse gevraagd.

Onder andere de airbags van de twee voertuigen hebben ervoor gezorgd dat er geen gewonden zijn gevallen. Wel is de schade groot bij beide voertuigen. De weg is lange tijd afgesloten geweest in beide richtingen.