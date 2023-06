Ontdek de schoonheid van Waterpoort: deel je natuurmonument

Waterpoort is gelegen rondom het Volkerak-Zoommeer, een prachtige plek om te wonen, werken en recreëren. De organisatie Waterpoort stimuleert verschillende initiatieven om het gebied nog mooier te maken. Dit jaar staat het thema "Landschap in beweging" centraal. Er zijn al diverse fietsroutes, maar leuke wandelroutes waren tot nu toe schaars. Waterpoort wil daar verandering in brengen door samen te werken met IVN Natuureducatie. Samen worden er zes korte ommetjes ontwikkeld.

Hulp nodig

Voor deze ommetjes vragen ze de hulp van de bewoners van Waterpoort, omdat zij het gebied en de natuur het beste kennen. Doe je mee? Maak een foto van het mooiste plekje in de natuur bij jou in de buurt en vertel kort waarom het zo speciaal voor jou is. Misschien ben je daar ooit op een bankje ten huwelijk gevraagd en staan jullie initialen er nog in gegraveerd. Heb je leren vissen in dat ene kanaal? Of is dit dé plek waar je regelmatig reeën kunt spotten? Langs deze unieke en persoonlijke natuurmonumentjes worden zes nieuwe Waterpoort-ommetjes uitgestippeld. Tijdens de wandelingen komt het landschap tot leven door de verhalen in de IVN Routes app.

Deel vóór 1 juli 2023 je foto van het favoriete plekje in de gemeente Goeree-Overflakkee, Tholen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Halderberge of Moerdijk op de website www.waterpoortwerkt.nl/mijn-waterpoort. Voeg een korte toelichting toe van maximaal 100 woorden. Alle deelnemers ontvangen een uitnodiging voor een inspirerende Waterpoortbijeenkomst op maandagavond 10 juli bij Fort Sabina. Tijdens deze speciale avond worden de inzendingen gepresenteerd en wordt een begin gemaakt met het uitwerken van de ommetjes. De twee mooiste inzendingen ontvangen die avond een leuke prijs.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws