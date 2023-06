Opfriscursus rijvaardigheid is er voor alle senioren

De gemeente Goeree-Overflakkee nodigt inwoners van 60 jaar en ouder uit voor een opfriscursus rijvaardigheid. De cursus heeft als doel om senioren veilig aan het verkeer te laten deelnemen en wordt georganiseerd in samenwerking met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV GO) en VVN.

Het verkeer kan voor oudere verkeersdeelnemers soms uitdagend zijn. Toenemende verkeersdrukte en nieuwe verkeersregels, evenals vermindering van gezichtsvermogen, gehoor, reactievermogen en concentratie kunnen bijdragen aan deze uitdagingen. De opfriscursus biedt een gelegenheid om deze vaardigheden te verbeteren. Linda de Jong van VVN moedigt alle 60-plussers die twijfelen aan: "Doe altijd mee, zelfs als u denkt dat het niet nodig is. We bespreken de gewijzigde verkeersregels. Hoe meer fouten u maakt, hoe meer u leert. Als het autorijden niet zo goed ging, geven we alleen verbeterpunten. U kunt niet zakken of slagen en gaat altijd met het rijbewijs weer naar huis."

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waarbij zowel nieuwe verkeersregels als actuele verkeersonderwerpen worden behandeld. Tijdens de cursus worden er ogen- en reactietests afgenomen door specialisten. Bovendien maken de deelnemers onder begeleiding van speciaal opgeleide instructeurs een rijvaardigheidsrit in hun eigen auto of brommobiel. Na de rit ontvangen de deelnemers een persoonlijk ritverslag met adviezen om eventuele onopgemerkte fouten in hun rijgedrag en routines te verbeteren.

De reacties van deelnemers aan de cursus zijn positief. "Ik heb een hele leuke autorit gemaakt. Ik heb er veel van geleerd en het was erg gezellig," vertelt een enthousiaste deelnemer. De Jong hoort dit soort reacties vaak: "Soms komt het voor dat mensen heel slecht hebben geslapen de nacht ervoor. Na afloop van de cursus vertellen ze dan dat dit echt niet nodig is geweest."

De cursus wordt gegeven op donderdag 29 juni 2023 door Veilig Verkeer Nederland (VVN) in het verenigingsgebouw 't Haegse Huus in Stellendam. De opfriscursus is bedoeld voor iedereen ouder dan 60 jaar die een geldig rijbewijs heeft, in het bezit is van een auto of brommobiel, en woonachtig is op Goeree-Overflakkee.

Voor vragen of om zich aan te melden kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Linda de Jong van VVN. Dit kan via het e-mailadres werkgroepsenioren@kpnmail.nl of telefonisch via 0184 - 685 317. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 juni 2023. Indien er geen gehoor wordt gegeven, is het mogelijk om een bericht achter te laten. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een bevestigingsbrief. Gezien de verwachte belangstelling voor deze cursus is het raadzaam om u tijdig aan te melden.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws