Opkomst van 10,3% op eerste dag draagvlakmeting Stad Aardgasvrij

Op zaterdag 3 juni 2023 opende het stembureau in 't Trefpunt in Stad aan 't Haringvliet de deuren voor de belangrijke draagvlakmeting over Stad Aardgasvrij. Op de eerste stemdag was er een opkomst van 10,3%.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Stad aan 't Haringvliet die momenteel gebruikmaken van aardgas, krijgen de kans om hun stem te laten horen over het ambitieuze project Stad Aardgasvrij. Gedurende de hele maand juni kunnen zij op vaste tijden naar het stembureau in 't Trefpunt komen om hun stem uit te brengen. Op woensdag is het stembureau geopend van 13:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 13:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 20:00 uur. Voor degenen die niet persoonlijk kunnen stemmen, is er ook de mogelijkheid om vanuit huis te stemmen op afspraak.

GO-bus faciliteert stemmen over Stad Aardgasvrij en rijdt door het dorp

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen stemmen, rijdt de GO-bus de komende twee weken door Stad aan 't Haringvliet. Deze mobiele stemlocatie biedt inwoners de gelegenheid om hun stem uit te brengen op een gemakkelijk bereikbare locatie.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws