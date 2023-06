Opnieuw noodopvang voor asielzoekers in Stellendam

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft opnieuw een ligplaats beschikbaar gesteld voor de noodopvang van asielzoekers. Op dezelfde locatie als voorheen zal in de buitenhaven van Stellendam het riviercruiseschip Esmeralda komen te liggen met een capaciteit van ongeveer 120 personen. De gemeente geeft aan dat ze verwacht dat de noodopvang minstens een jaar nodig zal zijn.

De gemeente heeft positief gereageerd op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het verzoek is in eerste instantie voor opvang tot 31 december 2023, met de mogelijkheid om te verlengen. COA zorgt voor de bemanning op het schip en het beheer op de locatie.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman benadrukt dat de noodopvang in Stellendam als tijdelijke oplossing wordt gezien, in afwachting van betere alternatieven. Ze legt de nadruk op het streven om de opvangperiode zo kort mogelijk te houden, maar erkent ook de realiteit: "Er is al meer dan een jaar sprake van een asielcrisis in ons land, met een tekort aan slaapplaatsen voor deze mensen. Bovendien is de kans groot dat we uiteindelijk, net als andere gemeenten, verplicht worden om een aantal asielzoekers te huisvesten."

Volwassen asielzoekers

De bewoners van het schip zullen volwassen mannelijke asielzoekers zijn. De gemeente weet van tevoren niet welke personen zullen komen, dat wordt bepaald door het COA. Wel is verzocht om mensen uit niet-veilige landen, met een grote kans om asiel te krijgen. Ze zullen uitleg krijgen over de huisregels van de opvang en de regels in Nederland en op Goeree-Overflakkee, die voor iedereen gelden.

Het COA zal beveiligingspersoneel zowel op het schip als aan wal inzetten. Er zal ook cameratoezicht en verlichting aanwezig zijn.

Informatiebijeenkomst

In de week van 26 juni organiseert het COA een informatiebijeenkomst op het schip zelf. De exacte datum en tijd zullen binnenkort worden bekendgemaakt op www.goeree-overflakkee.nl/opvangasielzoekers. Het schip ligt in de buitenhaven, voor de sluis. Tijdens de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden zelf een kijkje nemen op het schip en in gesprek gaan met de bemanning en medewerkers van de opvang. Ook vertegenwoordigers van de gemeente zullen aanwezig zijn.

MS Esmeralda

Het schip dat komt is de ms Esmeralda. Dat is het schip dat momenteel nog in Hellevoetsluis ligt. Het schip is leeg. De asielzoekers die hier verbleven zijn in een eerdere fase al op andere locaties ondergebracht. De MS Esmeralda wordt binnenkort naar Stellendam gebracht en in de tussentijd worden de nodige voorbereidingen getroffen. Naar verwachting zullen de bewoners rond 1 juli arriveren.

Gezien de langere opvangperiode wordt er deze keer specifiek aandacht besteed aan zaken zoals de wachtende recreatievaart bij de sluis en de benodigde stroom- en watervoorzieningen. Er zal bijvoorbeeld een "wachtponton" in het water bij de sluis worden geplaatst.



