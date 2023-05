Orchideeën terug op Goeree-Overflakkee

Orchideeën zijn zeer geliefd op de vensterbank. In Nederland komen ook nog zo'n 30 soorten wilde orchideeën voor. Op Goeree-Overflakkee is de orchidee weer terug. Wat weten we eigenlijk van de orchidee?

Bijzondere zaadjes

Orchideezaadjes zijn superklein en bevatten geen reservevoedsel voor de start van de nieuwe plant. Daarvoor is de juiste bodemschimmel nodig. Daarom zie je orchideeën vaak in groepjes bij elkaar staan en vestigen ze zich moeilijk op nieuwe plekken; omdat daar de juiste schimmels ontbreken.

Zonder schimmel geen orchidee

Ook voor de verdere ontwikkeling van de orchidee is deze bodemschimmel belangrijk. Orchideeën kunnen (op een enkele uitzondering na) zonder deze hulp niet de noodzakelijke voedingsstoffen opnemen. In de rustperiode zijn de wortels afgestorven en is de orchidee schimmelvrij. Als de wortels in het voorjaar weer gaan groeien, moet er dus opnieuw een schimmelverbinding worden gemaakt. Deze schimmels zijn erg gevoelig voor veranderingen in hun omgeving. Door toename van de vier V’s (vermesting, verzuring, verdroging, versnippering) zijn veel inheemse orchideeën zeldzaam geworden.

In 2006 is akkerland op Goeree-Overflakkee afgegraven om als waterberging te dienen. De oorspronkelijke bodem was nog zeer geschikt voor diverse zeldzame planten waaronder orchideeën zoals moeraswespenorchis, brede orchis en bijenorchis.