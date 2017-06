Oud-bestuurder CuraMare verdiende ruim 4 ton

Oud-bestuurder Wim Driesse van Stichting CuraMare verdiende in 2016 ruim 4 ton. Daarmee was hij de meest verdienende bestuurder in de ouderen- en thuiszorg in Nederland. Dat meldt de FNV, die een lijst heeft opgesteld met daarop zorgbestuurders die in 2016 meer verdienden dan de minister-president. De vakbond baseert zich op wat er in de jaarverslagen van de organisaties staat.

Driesse werkte vanaf 2008 bij CuraMare, hij vertrok in 2016. Dat had volgens FNV te maken met 'een diepgaand verschil van inzicht tussen hem en de Raad van Toezicht over de wijze waarop aan de gemaakte afspraken over de collegiale bestuursvorm invulling moet worden gegeven'.

Hij kreeg een ontslagvergoeding van bijna 186.851 euro bovenop zijn reguliere salaris van 220.000 euro.

Bron: RTV Rijnmond