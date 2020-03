Oude Raadhuis Middelharnis virtueel te bekijken

Veel mensen kennen wel het Oude Raadhuis van Middelharnis. Menig echtpaar is er getrouwd, al generaties lang. In 1992 werd door Prins Bernhard in het Oude Raadhuis het Rien Poortvliet museum geopend. Tegenwoordig bevinden zich er kantoren van de gemeente en wordt er nog steeds getrouwd in de raadzaal. Vanaf heden is het gebouw, dat dateert uit 1639, ook virtueel te bekijken.

Architectenbureau 1meter98 heeft het bijzondere gebouw gefotografeerd met een speciale fotocamera en van deze foto’s een 3D-tour gemaakt. Klik hier om het Oude Raadhuis in 3D te bekijken.