Oude-Tongenaar verdacht van het vervaardigen van harddrugs

Een 35-jarige inwoner uit Oude-Tonge is maandagmorgen 1 mei 2023 aangehouden. Hij wordt verdacht van het vervaardigen van harddrugs. Op 1 februari 2023 werd in een loods aan de Dorpsdijk in Vierpolders een drugslaboratorium en, in een geheime ruimte onder het pand, een hennepkwekerij aangetroffen. Op dat moment werden er geen verdachten aangetroffen.

Rechercheurs zijn in overleg met het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar de verdachten. Dit leidde tot de aanhouding van de 35-jarige man. Het onderzoek gaat door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.