Pilotproject in Ouddorp Centrum: hanging baskets en vrolijke lampionnen

Het centrum van Ouddorp is opgefleurd met hanging baskets en sfeervolle lampionnen. Bijna overal in het centrum zijn deze opgehangen om een feestelijke sfeer te creëren. "De toevoeging van deze decoraties geeft het centrum een nog gezelligere uitstraling, waardoor het nog aantrekkelijker is om een dagje te winkelen of te genieten op een terrasje," aldus een woordvoerder van BIZ Ouddorp Centrum.

In totaal zijn er 60 hanging baskets met gekleurde bloemen geplaatst in het centrum en op Plein 215. De bloemen moeten nog volledig in bloei komen, dus elke dag fleurt het centrum meer en meer op.

Pilotproject

Een deel van de Weststraat straalt nu vreugde en gezelligheid uit dankzij de zomerse lampionnen. Deze lampionnen blijven hangen tot eind augustus, met mogelijkheid tot verlenging tot september. Het project betreft een pilot. Na de zomer zal worden geëvalueerd of het project succesvol is geweest. Vervolgens zal worden gekeken naar de mogelijkheden om het project al dan niet uit te breiden naar de rest van het centrum van Ouddorp.

Het initiatief voor de hanging baskets en lampionnen komt van BIZ Ouddorp Centrum en is gefinancierd door de ondernemers in Ouddorp Centrum en de Vrienden van de BIZ. Een deel van de kosten zal worden gesubsidieerd door de gemeente.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws