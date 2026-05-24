Plan voor persoonlijke afvalzakken op Goeree-Overflakkee van tafel





De nieuwe coalitie van Trots op Goeree-Overflakkee, CDA en D66 heeft samen een eerste voorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2026. De partijen willen stoppen met de voorbereidingen voor de proef waarbij PMD-zakken aan inwoners gekoppeld kunnen worden.

Door Connie Bestman

De motie zegt dat nieuwe plannen voor de afvalinzameling moeten stoppen. Volgens de indieners wordt nu gekeken naar het achteraf scheiden van afval met machines. Geld uitgeven aan een proef met persoonlijke PMD-zakken vinden zij weggegooid geld.

Big Brother

Vanuit de raad was er enige kritiek over het late indienen van deze motie, kort voor de vergadering. Ook vond Ellen Nijssen (GAAN) het opmerkelijk dat er in januari 2026 nog met “het volle verstand” voor het plan is gestemd en nu deze motie wordt ingediend. Mariëlle van den Berg (ChristenUnie) kan zich voorstellen dat de herleidbare zakken tot een Big Brother-gevoel leidt bij inwoners. Haar partij vindt het belangrijk dat niet alleen naar de kosten voor inwoners wordt gekeken. Ook minder afval en het opnieuw gebruiken van grondstoffen zijn volgens haar van belang.

Ook GAAN vraagt naar de risico’s van het loslaten van bronscheiding zoals dat nu gebeurt. Volgens de fractievoorzitter zou machinale nascheiding een lagere kwaliteit grondstoffen opleveren. Ook zou dit eventueel nog kunnen leiden tot hogere verwerkingskosten die alsnog bij de inwoners terechtkomen. Dit zou vooral nadelig zijn voor wie nu wel goed het afvalt scheidt.

Wethouder Markwat vertelt dat er nog geen specifieke stappen zijn gezet voor de pilot. Ook is er nog geen geld aan uitgegeven. Wel geeft hij aan dat er, vanwege lopende contracten, pas begin 2029 kan worden overgestapt op nascheiding. Hij noemt het een flinke periode om te overbruggen waarin een dergelijke pilot met PMD-zakken alsnog interessant kan zijn. Wel zijn er de afgelopen periode volgens hem 40% minder rode labels aan deze zakken gehangen, dus de noodzaak van herleidbare PMD-zakken is inmiddels kleiner geworden.

Luisteren naar inwoners

Daarna ontstond er wat geharrewar tussen indiener Mayke Wesdorp (TOG) en verschillende raadsleden. Zo wilde Ellen Nijssen weten of aan inwoners wel wordt verteld dat bij nascheiding de kosten kunnen stijgen. John de Geus (SGP) vindt dat de gevolgen nog helemaal niet te overzien zijn en is bang dat inwoners de dupe ervan kunnen worden. Hij vindt ook dat de indieners niet eerlijk zeggen waarom ze van de zakken af willen. Volgens hem ging het hen er simpelweg om dat inwoners de zakken niet willen. “Alle argumenten die er nu omheen bedacht worden, en ook de reacties vanuit het college, worden nu op dit moment terzijde geschoven en dat vind ik jammer. Had dan gewoon gezegd: ‘We hebben gehoord dat onze inwoners het niet willen. Punt”, is zijn mening.

Wesdorp gaat op de reacties in door te zeggen dat de partij in andere vergaderingen al hun uitgesproken mening over de zakken heeft gegeven. “Voor de rest willen we daar dan politiek zoveel mogelijk buiten laten. Dit leek ons gewoon een hele verstandige beslissing, ook om op onze portemonnee te letten”, besluit ze.

Hoewel er verschillende tegengeluiden waren, hebben de drie coalitiepartijen wel een meerderheid behaald. Ook ChristenUnie stemde voor de motie waardoor deze met 18 stemmen voor en 9 tegen werd aangenomen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512