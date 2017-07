PLATINA QualityCoast Award voor Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 5 juli 2017 de Platina QualityCoast Award ontvangen, met een overall score van 8,8. De PLATINA award is binnen het QualityCoast programma de hoogst haalbare onderscheiding voor groene en duurzame toeristische bestemmingen. Binnen de QualityCoast zijn er wereldwijd maar vier gebieden die het platina keurmerk mogen voeren, waarvan Goeree-Overflakkee er één is.



Goeree-Overflakkee heeft deze award ontvangen vanwege haar uitzonderlijke prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het eiland heeft duurzame ambities en is in 2020 geheel energieneutraal, een bijzondere prestatie kijkend naar de schaal en grootte van het gebied. Goeree-Overflakkee loopt voorop in duurzame energieopwekking en werkt aan innovatieve oplossingen voor energieopslag, zoals het opslaan van energie in waterstof.

Duurzaam recreëren

Ook in de recreatiesector vinden duurzame ontwikkelingen plaats. Er zijn diverse horecagelegenheden en accommodaties te vinden met een Eco-Label (Travellife of Greenkey) een keurmerk voor de duurzame recreatie- en vrijetijdsbranche. Deze accommodaties wekken bijvoorbeeld hun eigen duurzame energie op. Daarnaast zijn de stranden bij Ouddorp en diverse jachthavens bekroond met de Blauwe Vlag. Dit betekent dat er schoon en veilig zwemwater, een mooie natuur, goede sanitaire voorzieningen en een gezond milieu te vinden zijn.

Een groene en natuurlijke omgeving

Naast duurzame ontwikkelingen wordt er bij de QualityCoast Award ook gekeken naar natuur en biodiversiteit, cultureel erfgoed en identiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een hoge kwaliteitsstandaard van toeristisch aanbod. Goeree-Overflakkee scoort op alle punten uitmuntend. Het eiland kenmerkt zich door een mooie natuurlijke en groene omgeving, met een rijke flora en fauna.

Beoordeling

Gemeenten die meedingen naar de QualityCoast Award worden elke twee jaar 'doorgemeten' aan de hand van 100 criteria en indicatoren. Deze criteria en indicatoren komen overeen met en voldoen aan de wereldwijde standaard voor duurzame bestemmingen van het VN orgaan 'Global Sustainable Tourism Council'. De beoordeling wordt goedgekeurd door een onafhankelijke jury.

Tot de wereldtop

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg enthousiast “Met het behalen van de PLATINA QualityCoast Award kan Goeree-Overflakkee zich tot de wereldtop scharen van kwalitatieve, groene en duurzame bestemmingen, een uitzonderlijk mooie prestatie! Het sluit naadloos aan bij onze ambitie van duurzaam en energieneutraal eiland. Daarnaast is het een bevestiging dat Goeree-Overflakkee gewoon een schitterend eiland is, een oase van natuurbeleving en kwaliteit van leven en dat zo dichtbij de Randstad. We zetten deze trend uiteraard voort en streven ernaar om de PLATINA waardering vast te houden in de toekomst.”

QualityCoast

QualityCoast is een programma van de Europese vereniging Kust & Zee (EUCC) en wordt ondersteund door de Europese Unie. Doel van het programma is om badplaatsen duurzamer en milieuvriendelijker te maken en om inspanningen van gemeenten en bedrijfsleven te belonen. Grote reisorganisaties, zoals TUI schenken bijzondere aandacht aan de QualityCoast bestemmingen in hun vakantiebrochures en houden er ook rekening mee bij de selectie van hun vakantiebestemmingen. Meer informatie over de QualityCoast is te vinden op www.kustenzee.nl of www.qualitycoast.info.