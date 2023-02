Politie doet instap in woning voor drugs

Bij de politie zijn meerdere meldingen binnen gekomen over het verkopen van softdrugs aan scholieren in Middelharnis. Na een onderzoek heeft de politie eind februari 2023 een instap gedaan in een woning aan het Rubensplein te Middelharnis. In de woning troffen ze voorgedraaide jointjes, een grote plak hash en een hoeveelheid geld aan. De verdachte is hierop aangehouden.

Heeft u een vermoeden van handelen in drugs of andere misdrijven meld dit dan via 0900-8844, wenst u anoniem te blijven, meld dit dan via Misdaad Anoniem 0800-7000.