Politie zoekt getuigen van aanrijding met verkeersregelaar

Woensdag 16 mei 2018 raakte een 31-jarige verkeersregelaar gewond toen hij werd aangereden door een automobilist. Het gebeurde op de N215 bij Melissant. De automobilist reed door. Wie heeft wat gezien?

Het ongeval gebeurde op woensdag 16 mei om ongeveer 14:20 uur. Langs de weg vonden maaiwerkzaamheden plaats. Een passerende auto raakte de 31-jarige verkeersregelaar uit Oud Gastel en reed vervolgens door. De politie achterhaalde wie de bestuurder was. Het gaat om een 25-jarige man uit Sommelsdijk. De verkeersregelaar raakte gewond en is nog steeds onder behandeling.

Getuigen gezocht

De politie zoekt in verband met het onderzoek nog getuigen die de aanrijding zagen gebeuren. Door de werkzaamheden was er een file, misschien heeft iemand iets gezien die stilstond in deze file. Zo haalde de verdachte een ander voertuig in vlak voor de aanrijding.

Getuigen kunnen contact opnemen met de opsporing van de afdeling Verkeer via het telefoonnummer 0900-8844.