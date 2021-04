Proeftuin Van Pallandtpolder brengt onderwijs en ondernemers samen

Donderdag 15 april 2021 brachten leerlingen en docenten van het RGO Middelharnis een bezoek aan de Proeftuin Van Pallandtpolder in Middelharnis. De opleiding deed hier alvast ideeën op voor het agrarisch onderwijs van aankomend leerjaar. Begin dit jaar zijn drie agrarische ondernemers in de proeftuin gestart met duurzame en innovatieve landbouw. De ondernemers hebben niet stilgezeten. Er wordt volop gezaaid en gepoot en er worden diverse plannen uitgewerkt om vernieuwende landbouw, natuur, recreatie en onderwijs samen te laten komen.

Proeftuin voor innovatie en duurzaamheid

De ontwikkeling van de Van Pallandtpolder is zowel voor de ondernemers als voor de gemeente, die de landbouwgrond ter beschikking stelt, letterlijk een proeftuin. Gemeente Goeree-Overflakkee hecht grote waarde aan het met elkaar werken aan een toekomstbestendige landbouwsector waarbij duurzaamheid een grote rol speelt. Daarom waren wethouder Tea Both-Verhoeven (Duurzaamheid en Innovatie) en wethouder Peter Feller (Onderwijs en Grondbedrijf) vandaag ook aanwezig. “Op deze manier kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld om ons heen. De belangen zijn groot en juist daarom ben ik er een groot voorstander van dat Goeree-Overflakkee een proeftuin is voor duurzaamheid. Laten we in de Van Pallandtpolder landbouwinnovaties testen, er van leren en deze kennis meenemen richting de toekomst”, aldus wethouder Both-Verhoeven.

Samenwerking met de Beroepscampus

De Proeftuin Van Pallandtpolder staat voor kennis verkrijgen en delen. Daarom wordt 10 procent van het akkeroppervlak ingericht voor natuurontwikkeling. De samenwerking met de Beroepscampus biedt leerlingen en studenten de kans om mee te denken in het ontwerpen van deze natuurontwikkeling. Wethouder Feller: “Ik ben enorm enthousiast over dit mooie voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs binnen de Beroepscampus. Hierin vindt men elkaar in innovatie en toekomstgericht vakonderwijs”.

Wilt u de ontwikkelingen van de Proeftuin Van Pallandtpolder volgen? Kijk dan op www.goeree-overflakkee.nl/vanpallandtpolder of volg @proeftuinpallandt op Facebook, Instagram en Twitter.