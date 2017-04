Rechtswinkel Goeree-Overflakkee viert 10 jarig bestaan

Heeft u een juridische kwestie waarmee u zich geen raad weet? Dan staan de medewerkers van de Stichting Rechtswinkel Goeree-Overflakkee graag voor u klaar. Dit jaar viert de stichting haar 10 jarig bestaan.

Rechtswinkel Goeree-Overflakkee is opgericht in 2007 en staat sindsdien de inwoners van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden bij. Mensen kunnen hier terecht voor gratis juridisch advies. Heeft u bijvoorbeeld een vraag over een comflict met de gemeente, of heeft u last van een uit de hand gelopen burenruzie? Dan kunnen de medewerkers van de Rechtswinkel u verder helpen tijdens een van onze wekelijkse spreekuren. Op het spreekuur kunt u uitleggen wat er precies aan de hand is, en kunnen de medewerkers de kern van de situatie in kaart brengen. Vervolgens zullen zij binnen twee weken een geheel gratis advies voor u opstellen.

De Rechtswinkel houdt iedere vrijdagavond inloopspreekuren van 19.30 tot en met 21:00 uur. De locaties zijn wisselend, de rechtswinkel heeft locaties in Oude-Tonge, Middelharnis en Numansdorp. Een overzicht van alle data en locaties staat op: www.rechtswinkelgo.nl

Ambitieuze rechtenstudenten die juridische ervaring op willen doen en zich willen inzetten voor de maatschappij kunnen een mail sturen naar info@rechtswinkelgo.nl.