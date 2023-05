Reddingbootdag KNRM drukbezocht

Op zaterdag 13 mei 2023 was de Nationale Reddingbootdag van de KNRM. Tijdens dit jaarlijkse evenement houdt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij open huis en geven de redders een inkijkje in hun reddingswerk. Tijdens deze dag krijgen donateurs ook de gelegenheid om mee te varen met de reddingboten.

De KNRM helpt en redt mensen in nood op het water. De redders en reddingboten komen in actie na een alarmering. Op Goeree-Overflakkee heeft de KNRM twee stations, station Stellendam die actief is op zowel de Noordzee als het Haringvliet en station Ouddorp die eveneens actief is op de Noordzee en daarnaast ook op het Grevelingenmeer. De KNRM is volledig afhankelijk van donaties en schenkingen, en bestaat voor een groot gedeelte uit vrijwilligers.

In 2022 zijn de stations Stellendam en Ouddorp in totaal 177 keer gealarmeerd voor een noodsituatie, en hebben daarbij 292 personen en 11 dieren in veiligheid gebracht.