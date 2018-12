Repair Café ontvangt sponsorcheque

Zaterdag 1 december 2018 overhandigde wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee een sponsorcheque ter waarde van duizend euro aan het Repair Café Middelharnis. De cheque is het resultaat van de Wecycle-inleveractie waaraan de gemeente dit voorjaar deelnam. Inwoners leverden massaal hun afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen in op de milieustraten Goedereede en Middelharnis.

Dankzij de vele inleveraars behoort de gemeente Goeree-Overflakkee tot één van de 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner. Daarmee ontving de gemeente van Wecycle een sponsorcheque voor het goede doel ter waarde van duizend euro. Het Repair Café was door de gemeente aangewezen als het goede doel waarvoor inwoners punten konden scoren door mee te doen aan de inleveractie. De gemeente had voor dit doel gekozen omdat het Repair Café een belangrijke partner voor de gemeente is als het gaat om het reduceren van hoeveelheden afval. Daarbij sluit het repareren van kapotte apparaten aan bij de Wecycle-actie en bij de duurzaamheidsambities van de gemeente.

Wecycle

Wecycle recyclet de elektrische apparaten en spaarlampen die inwoners bij de milieustraten inleveren. Fabrikanten kunnen dankzij recycling grondstoffen opnieuw gebruiken, waardoor het grondstofverbruik uit de natuur vermindert. Er komen dan geen schadelijke stoffen terecht in het milieu. Meer informatie over Wecycle kunt u vinden op de website www.wecycle.nl.