Rijkswaterstaat waarborgt acute zorg tijdens afsluiting Haringvlietbrug

Met een budget van enkele miljoenen euro's worden de extra kosten gedekt die zorgverleners maken tijdens de afsluiting van Haringvlietbrug. Ambulancediensten en huisartsenposten zetten extra personeel en vervoer in. Bij het ziekenhuis in Dirksland is een Mobiele Intensive Care Unit (MICU) geplaatst.

Tijdens de renovatie van de Haringvlietbrug is het van groot belang dat de acute zorg onverminderd beschikbaar blijft. De vier betrokken ambulanceregio’s Ambulance Rotterdam-Rijnmond, Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Witte Kruis Zeeland en RAV Brabant Midden-West-Noord hebben vangnetmaatregelen getroffen, zoals het uitbreiden van dienstroosters en het anders spreiden van ambulances.

Overdag zal een Mobiele Intensive Care Unit (MICU) beschikbaar zijn bij het ziekenhuis in Dirksland. Deze speciale eenheid kan patiënten in geval van nood vervoeren naar het Erasmus MC in Rotterdam, waar gespecialiseerde zorg voorhanden is.

Rijkswaterstaat benadrukt dat ze nauwlettend zal monitoren of de getroffen maatregelen effectief zijn en indien nodig aanpassingen zal doorvoeren. Het doel is om ervoor te zorgen dat de zorgverlening tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug optimaal blijft functioneren.



Door Arjan Huizer