Ring Ouddorp van 7 april tot en met de herfstvakantie autovrij

Het centrum van Ouddorp beschikt over een uitgebreid winkelaanbod en gezellige terrassen. Om winkel- en terrasbezoekers in Ouddorp nog gastvrijer te kunnen ontvangen, is besloten om de ring net als voorgaande jaren in het toeristenseizoen tijdelijk autovrij te maken. De ring is daarom van 7 april 2023 tot en met de herfstvakantie afgesloten voor autoverkeer.

De afsluiting geldt van 10:00 uur 's ochtends tot 00:00 uur 's nachts. Op zondag is de ring wel de hele dag open.