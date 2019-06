RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen over verschillende onderwerpen uit de provincies aan bod. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk trok de aandacht van RTL 4 en zij bezochten Goeree-Overflakkee ten tijde van de bloeiende tulpenvelden.

In het spelprogramma worden verschillende vragen gesteld. Eén vraag gaat over het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Nieuwsgierig? Bekijk de uitzending op zaterdag 22 juni 2019, om circa 20:00 uur.