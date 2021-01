Rumoerige start van 2021 op Goeree-Overflakkee

2021 is allesbehalve rustig ingeluid op Goeree-Overflakkee. Ondanks het vuurwerkverbod werd in alle dorpen veel vuurwerk afgestoken. Er werd vooral zwaar knalvuurwerk afgestoken. Vanuit alle hoeken van het eiland kwamen meldingen binnen van overlast. Dit begon al vroeg op oudejaarsdag en ging nog tot diep in de nacht door.

In onder andere Middelharnis en Sommelsdijk is de ME ingezet. Diverse mensen zijn aangehouden. Naast de politie was ook de brandweer op de been. Verschillende buitenbranden moesten worden geblust. In Ouddorp stond een stuk dak van een schuurtje in brand. In Melissant moest een boom het ontgelden.

Gehele regio

Het meldkamer-, brandweer- en ambulancepersoneel leverden grote inspanning om alle incidenten zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Daarbij werd intensief samengewerkt met politie en alle gemeenten. In totaal werden vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ruim 500 mensen ingezet.

De brandweer kreeg 390 meldingen* te verwerken. Dit aantal is beduidend minder dan vorig jaar [totaal 711 meldingen]. Het grootste deel van de inzet was voor container- en kleine buitenbranden. In 32 gevallen ging het om een brandmelding in een gebouw of woning. Ook waren er 34 meldingen van branden waar een voertuig bij was betrokken.

De meeste mensen in de regio leken zich te houden aan het vuurwerkverbod en de oproep zoveel mogelijk thuis te blijven. Toch was het hier en daar onrustig in de regio, maar grote incidenten zijn uitgebleven.

Het ambulancepersoneel had het vooral na de jaarwisseling druk met een piek tussen 00:00 en 04:00 uur. In totaal werd ze 176 keer* bij een incident gevraagd.

Hulpdiensten goed voorbereid

Ondanks het vuurwerkverbod was het moeilijk in te schatten hoe de nacht zou verlopen en werd in de voorbereiding rekening gehouden met een normale jaarwisseling. Zo was er maximale inzet van het personeel en zijn vele extra brandweervoertuigen en extra ambulances ingezet. Er werd gewerkt met de zogenaamde MST’s [Multi Surveillance Teams] van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleerden welke inzet nodig was en of veilig kon worden opgetreden door hulpverleners. Ook werd met drie zogeheten decentrale meldkamers gewerkt, die onder andere de container- en kleine buitenbranden afhandelden. De centrale meldkamer in Rotterdam werd daardoor ontlast en kon zo alle spoedeisende meldingen afhandelen.

* Deze cijfers betreffen de periode van 31 december 21:00 tot 1 januari 08:00 uur.