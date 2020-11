Samen werken aan schoner water in de Hollandse Delta

De bloembollen op Goeree-Overflakkee gaan weer de grond in. De telers spoelen eerst de resten gewasbeschermingsmiddelen van de bollen af. Dan vangen ze het water op en wordt het schoongemaakt. Zo voorkomen ze dat het vervuilde water via het erf in de sloot terechtkomt.

Na die behandeling druppelen de bloembollen nog een tijdje na. "Dat er na zo’n lange periode nog zoveel spul van de kisten af komt, had ik niet verwacht", zegt tulpenkweker Remco Wesdorp uit Sommelsdijk. Hij is een van de deelnemers aan het project 'Schoon water, schone sloot' op Goeree-Overflakkee. Vroeger verdween dat water via het erf in de sloot. Tegenwoordig wordt het restwater opgevangen en schoongemaakt. Dat is goed voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Controle

Medewerkers van Hollandse Delta zullen in november 2020 er op toezien dat er geen resten van gewasbeschermingsmiddelen via het erf in de sloot terechtkomen.

Tips

Enkele tips voor het goed uitvoeren van het ontsmettingsproces: