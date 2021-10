Schoenendoosactie op Goeree-Overflakkee

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. U kunt mee doen aan de Schoenendoosactie en kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen geven. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?

Tijdens de Schoenendoosactie versieren kinderen en volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo.

Hoop en toekomst

De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.

Impactvolle actie

Ook voor onze kinderen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze nadenken over thema’s zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde.

Uw hulp is welkom

Via school, kerk, internet (schoenendoosactie.nl) of diverse plaatsen krijgt u een actiefolder waarin u meer leest over de Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. Dit kunt u betalen via de QR-code op de folder. Maar overmaken of het geld in de envelop stoppen die bij de folder zit, mag ook.

Inleverpunten op Goeree-Overflakkee:

Bibliotheek Ouddorp - Raadhuisstraat 4, tijdens openingstijden,

Fam. Westhoeve- Molentienden 80 in Ouddorp,

Partycentrum Oostdam - Jongkoenstraat 1 in Goedereede tijdens openingstijden, Noorthoek Assurantiën en Hypotheken - Keijzerstraat 16c, Stellendam tijdens kantooruren en Fam. Vreeken, Voorstraat 18 in Sommelsdijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly Westhoeve via telefoonnummer 06-22864506. De dozen kunt u inleveren tot en met 18 november 2021. Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op schoenendoosactie.nl.