Scholen bouwen een stad tijdens interactief spel

In maart en april 2017 nemen vijf basisscholen uit de gemeente Goeree-Overflakkee deel aan het interactieve spel Democracity van ProDemos. Met het educatieve doe-programma maken kinderen uit groep 7 en 8 voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan Bestuurscentrum Het Rondeel en bouwen samen een stad.

Op vrijdagochtend 31 maart 2017 gaven de leerlingen van OBS Ooltgensplaat de aftrap. In april 2017 gaan ook de leerlingen van CBS Bosseschool uit Middelharnis, CBS ‘t Kompas uit Den Bommel, CBS Oranje Nassauschool uit Nieuwe-Tonge en OBS Stellegros uit Stellendam actief aan te slag.

Tijdens het interactieve spel gaan de leerlingen aan de slag om samen een stad te bouwen. Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad. Denk hierbij aan woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen en de brandweer. Voor de inrichting van de stad richten de leerlingen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.

Het spel

Het spel wordt gespeeld in de raadzaal, het lokale Huis van de Democratie. De leerlingen nemen plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?

Na afloop van het spel kunnen de leerlingen vragen stellen aan de raadsleden van de gemeente. De leerlingen horen dan hoe het toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.