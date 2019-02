SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee gaat van start

Met een ferme handdruk overhandigde Jan-Kees Wielhouwer als voorzitter van SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee op maandag 4 februari 2019 het startdocument aan wethouder Berend Jan Bruggeman. SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee gaat binnenkort van start, als er voldoende maatjes zijn aangemeld en getraind.

Kerkelijk initiatief

SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee is, net als 115 andere gemeenten, aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. Het initiatief om op Goeree-Overflakkee te starten is vanuit een tiental PKN gemeenten op het eiland ontstaan. Andere kerken kunnen zich hierbij aansluiten. Jan-Kees Wielhouwer licht toe wat de meerwaarde is van SchuldHulpMaatje: “Het kan iedereen overkomen, maar het lukt niet iedereen om op eigen kracht weer uit de schulden te komen. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje denken mee, geven praktische hulp en bemoedigen. We staan mensen bij, geheel vrijblijvend, als maatje, als vriend, als klankbord, maar nemen niet de professionele hulpverlening over. Een maatje gaat juist wat meer naar de achtergrond op het moment dat een professioneel traject start.”

Beter voorkomen dan genezen

Wethouder Bruggeman gaf aan graag met SchuldHulpMaatje in zee te gaan als een extra initiatief op Goeree-Overflakkee om “aan de voorkant van de schuldenproblematiek” te proberen te komen. “Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Bij deze vorm van vroeg signalering bieden opgeleide vrijwilligers een helpende hand aan inwoners die er alleen niet meer uitkomen”. SchuldHulpMaatje is er voor iedere inwoner van Goeree-Overflakkee en zoekt de samenwerking met organisatie die ook op dit terrein actief zijn, zoals Stichting ZIJN, Humanitas en de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Wilt u maatje worden?

SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee gaat officieel van start zodra er voldoende vrijwilligers zijn getraind tot gecertificeerd maatje. In de praktische driedaagse training wordt geleerd hoe men een ander het beste kan helpen om de geldzaken weer op orde te krijgen. Door de stress zijn mensen met schulden niet altijd meer in staat om de juiste actie te ondernemen. Het is dan belangrijk dat een maatje persoonlijke aandacht geeft en kan motiveren om vol te houden. De training start als vijf deelnemers zich hebben aangemeld, maar de verwachting is dat veel meer mensen dit vrijwillig willen doen.

SchuldHulpMaatje van start

Wethouder Bruggeman is blij met dit initiatief en heeft er hoge verwachtingen van. “Ik vertrouw er op dat voldoende mensen zich melden die als maatje aan de slag willen, zodat op korte termijn dankbaar gebruik kan worden gemaakt van dit laagdrempelige en praktische initiatief”. Op de vraag waaraan een maatje moet voldoen, wordt geantwoord dat deze vooral goed kan luisteren, zich kan verplaatsen in de hulpvrager en tijd heeft om vertrouwen te winnen en samen met de hulpvrager te zoeken naar een oplossing. Het maatje hoeft niet financieel onderlegd te zijn, affiniteit met financiën is wel handig, en het maatje mag uiteraard zelf geen schulden hebben. Het maatje stimuleert de hulpvrager in het zoeken naar hulp en begeleidt deze naar zelfstandigheid met als doel schuldenvrij te worden en te blijven.

Meer informatie

Wie aan de slag wil als maatje of meer informatie wil, kan contact opnemen met de coördinator Gerben van Asperen, via shmgo.gvanasperen@gmail.com. Aanmelden kan ook via de website https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/goeree-overflakkee/.