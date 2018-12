Schuurtje in brand, politie zoekt getuigen

Zaterdagavond 1 december 2018 is de brandweer uitgerukt voor een brand aan de Westhavendijk in Middelharnis. Er was brand ontstaan in bouwkeet. De oorzaak was een kachel die kortsluiting had gemaakt. De brand die volgde in de nacht van zaterdag op zondag had echter een andere oorzaak.

De politie vermoedt namelijk brandstichting bij de volkstuintjes aan de Rottenburgseweg in Middelharnis. Naast het feit dat een schuurtje in brand is gestoken zijn er ook diverse vernielingen gepleegd. Mocht u iets gehoord en/of gezien hebben dan zijn tips welkom op 0900-8844 of via misdaad anoniem 0800-7000.