Secret Santa lichtjes parade

Op vrijdag 9 december 2022 wordt op Goeree-Overflakkee voor de 4e keer de Secret Santa Lichtjes Parade georganiseerd door Stichting Hart van Goeree-Overflakkee (HvGO) in samenwerking met Plattelands Jongeren Goeree-Overflakkee.

Net als voorgaande edities zullen een groot aantal feestelijk verlichte tractoren door alle dorpen van Goeree-Overflakkee rijden. Dit jaar zijn er zes verschillende routes: (1) Ouddorp, Goedereede (2) Stellendam, Herkingen, Melissant (3) Dirksland, Hernesseroord (4) Sommelsdijk, Middelharnis (5) Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge (6) Ooltgensplaat, Achthuizen, Zuidzijde, Den Bommel, Stad aan 't Haringvliet. Alle routes starten om 18:30 uur, behalve de route van Ooltgensplaat deze start om 18:00 uur.

Met de lichtjes parade wordt een positieve groet gebracht aan alle inwoners van het eiland, met name voor degenen die een moeilijke tijd hebben (gehad), om ze letterlijk een lichtpuntje te laten zien. Meer dan 80 deelnemers zullen vanaf 18:30 uur ‘s avonds de verschillende routes rijden, zodat iedereen langs de route kans krijgt de mooie opgetuigde tractoren te bekijken. De exacte routes zijn op 9 december te vinden op de site van zowel de Plattelands Jongeren als van Hart van Goeree-Overflakkee.

Een deel van de tractoren zullen eindigen in het Centrum van Middelharnis, waar op deze middag en avond (en op zaterdag overdag) de Goede Doelen Wintermarkt zal worden georganiseerd in samenwerking met de BIZ Middelharnis Centrum. Tot 22:00 uur staan op het Diekhuusplein diverse kramen waarin verschillende goede doelen organisaties zich zullen presenteren. Er is dus van alles te doen, inclusief een hapje en een drankje. Ondertussen zal er gezellige muziek te horen zijn en heeft De Ronde Tafel hun winterterras uitgestald, zodat de tractoren feestelijk onthaald zullen worden. Hierdoor krijgt ook iedereen kans de mooie opgetuigde tractoren van dichtbij te bekijken.

Het goede doel waaraan deze geweldige lichtjes parade zijn naam ontleent, is Secret Santa Goeree-Overflakkee. Door deze organisatie worden mensen op Goeree-Overflakkee die financieel of emotioneel een zwaar jaar achter de rug hebben verrast met een ‘lichtpuntje’ in de vorm van een mooi kerstpakket wat is samengesteld door een andere eilandbewoner die zich opgegeven heeft om een “Secret Santa” te willen zijn. Meer info is te vinden op de facebook pagina van Secret Santa Goeree Overflakkee of op de website van HvGO.