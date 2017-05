Sloop Margrietflat Dirksland

De Margrietflat in Dirksland wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe grondgebonden seniorenwoningen.



Het is altijd een naar gezicht: het slopen van een appartementengebouw. Vanaf eind 2016 stond de flat aan de Margrietlaan in Dirksland leeg en inmiddels is de sloper druk bezig om het gebouw af te breken. Toch bijzonder, als we op het bord wat altijd in de hal van het complex heeft gehangen lezen: "Dit bejaardencentrum, tot stand gekomen door eendrachtige samenwerking tussen gemeentebestuur, woningbouwvereniging en burgerlijke instelling maatschappelijke zorg te Dirksland en met financiële medewerking van de beide plaatselijke kerken in gebruik genomen op 15 november 1965". Tijden veranderen en het complex en de appartementen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Eigenaar FidesWonen start daarom half november 2017 met de bouw van grondgebonden woningen op het vrijkomende stuk grond. Zij verwachten in de zomer van 2018 daar nieuwe huurders te kunnen verwelkomen. Bijzonder aan deze nieuwe woningen is dat het duurzame Nul op de Meter woningen worden. Zonder gasaansluiting en volledig zelfvoorzienend op gebied van energie. Dus weer helemaal op de toekomst gericht.