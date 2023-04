Smaakmakers: nieuwe visie op Eten & Drinken voor CuraMare

CuraMare heeft half april 2023 de nieuwe visie op Eten & Drinken gepresenteerd. Ontstaan vanuit verbinding met iedereen die op een bepaalde manier raakvlak met eten en drinken binnen zijn of haar werk. Van diëtisten tot horecamedewerkers en van verpleegkundigen tot voedingsassistenten, allemaal hebben zij vanuit hun eigen specialisme en ervaring bijgedragen aan een sterke en duurzame visie. Deze visie gebruiken ze vanaf nu als leidraad voor alle beslissingen rondom eten en drinken in de organisatie.

De overkoepelende naam die hiervoor is gekozen, is ‘Smaakmakers’. De betekenis van dit woord staat voor CuraMare voor de kernwoorden waaruit de visie is opgebouwd, alle collega’s die een rol hebben in het proces van Eten & Drinken, alle producten en ingrediënten die gebruikt worden voor maaltijden én de keuzevrijheid van patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers in het totaalaanbod.

Eten is een basisvoorwaarde om gezond te blijven, ziekte te voorkomen, te herstellen, aan te sterken en om je goed te voelen. Het geeft energie, vervulling, maakt blij, geeft gevoelens van troost en rust. Niet voor niets is voor bewoners van de woonzorglocaties van CuraMare de warme maaltijd vaak het hoogtepunt van de dag. Daarbij gaat het niet alleen om lekker eten, maar ook om de beleving van geuren en smaken. In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zorgt de combinatie van goede voeding, voldoende beweging en de juiste medicatie ervoor dat patiënten sneller herstellen. Daarnaast heeft het een positieve invloed op het welzijn van de patiënt. “Dit alles maakt eten een hoofdproduct in plaats van een bijproduct en daarom verdient het een prominentere plaats in onze dienstverlening”, aldus facilitair manager Jeroen Schrijver. “Als zorgorganisatie hebben wij ook een voorbeeldrol op het gebied van eten en drinken. Deze rol willen we graag samen invullen met onze patiënten, bewoners, cliënten én medewerkers!”